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"المركزى": ارتفاع طفيف بالاحتياطي النقدي بقيمة 52 مليون دولار

مال وأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي

عصام الشربيني

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أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 52 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي.
وأشار “المركزي” ، إلى أن حجم الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 44.114 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 44.06 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.
وكان احتياطي العملات الأجنبية قد وصل لأعلى مستوى له في نوفمبر 2018 مسجلا 44.513 مليار دولار ثم تراجعه في ديسمبر إلى 42.551 مليار، قبل أن يعاود الارتفاع مجددًا مع بداية عام 2019 .

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