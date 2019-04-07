مباراة "الأهلي- صن داونز" الأعلى تداولاً..

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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الهزيمة التي لحقت النادي الأهلي في مباراته أمام نادي صن داونز، والتي أقيمت عصر أمس على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا بجنوب إفريقيا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

النادي الأهلي انهزم بخماسية نظيفة مما حدا بقطاع من الرواد إلى إعلان تأييدهم ودعهم للنادي الأهلي، مؤكدين أن الانهزام فى مباراة لا يقلل من تاريخ النادي في شىء ولا ينفى كونه مدرسة يتعلم منها الجميع –على حد قولهم.

 دشن رواد تويتر هاشتاجات (#معاك_يا_اهلي) و(#صن_داونز) و(#YallaYaAhly) و(#افريقيا_يا_اهلي) و(#الاهلي_صنداونز) والتي جاءت جميعها ضمن قائمة الأعلى تداولا على الموقع، وتناول الرواد أحداث المباراة بالنقد والتحليل، محاولين تحديد أسباب الهزيمة.

وصف قطاع من الرواد المباراة بكونها كارثية، منتقدين أداء لاعبي النادي الأهلي ورأى البعض أن اللاعبين اكتفوا بالدفاع ولم يهاجموا بشكل كاف، وأعلن الرواد ترقبهم لقاء العودة الأسبوع المقبل، موضحين أن النادي الأهلي عليه أن يفوز بنتيجة 6-0 لبلوغ المربع الذهبي.

على صعيد آخر، احتفى الرواد بتألق نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، خلال المباراة التي جمعت فريقه مع فريق نادي ساوثهامبتون، أمس الأول "الجمعة" على ملعب "سانت ميريز"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي.

أكد الرواد أن صلاح أعطى الأمل لنادي ليفربول بالتتويج بلقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم، ورفع رصيده من الأهداف إلى 18 هدفًا، ووصف البعض الهدف الذي سجله صلاح خلال المباراة بكونه الأهم في تاريخه.


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