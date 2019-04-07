» انتحار محام في حفلة شذوذ جنسي بالخصوص

لقي محام مصرعه إثر قيامه بالقفز من الطابق السادس الخاص بشقة كائنة بمدينة الخصوص.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بوفاة "م. ن"28 سنة، محام ومقيم أسيوط، إثر قيامه بالقفز من الطابق السادس، وإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف حاد بالمخ مما أدى إلى وفاته.

وتم إخطار المباحث الجنائية بالقليوبية، وتبين من تحريات البحث الجنائي أن المجنى عليه تعرف على كل من "علاء.ع"31سنة، عامل وشقيقه "عمرو.ع"29 سنة، موظف، مقيمان بالخصوص، و"كريم.ك"31 سنة، عامل مقيم بهتيم، عن طريق شبكة الإنترنت واتفق مع الأول على ممارسة الشذوذ الجنسي معه بمفرده.

وبناء على ذلك جاء من مدينة أسيوط مسقط رأسه للشقة الخاصة بالأول إلا أنه فوجئ بوجود باقي المتهمين، فشعر بالقلق مما اضطر إلى القفز من الطابق السادس ولقي وفاته، وتم التحفظ على المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10329 جنح قسم الخصوص وتولت النيابة التحقيق.