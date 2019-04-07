  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:48 م
بحث متقدم
أرشيفية

فيديو.. إهانة «أتاتورك» على يد مصريين تفجر ثورة غضب بين الأتراك

سمية الخشاب

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

الرئيس السيسي

الرئيس يزور جامعة جمال عبدالناصر ويفتتح مبنى«السيسي»

مصريون في الخارج

قطر تكشف مصير 300 ألف مصري يعملون لديها

اشتباكات طرابلس

«الوفاق» تعلن إطلاق عملية «بركان الغضب» لصد قوات «حفتر»

الاهلى وصن داونز

مفاجأة.. نجم «الأهلي» يطلب الرحيل بعد فضيحة «صن داونز»

علم السعودية

مقتل شخصين في هجوم بالقنابل على نقطة أمنية بالسعودية

طارق شوقي وزير التعليم

«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

السودان

انقطاع الكهرباء عن جميع مدن السودان

الأرصاد

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

في السعودية..

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

آخر الأخبار

سمية الخشاب
سمية الخشاب

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

سمية الخشاب تثير الجدل بتصريح جديد عن أحمد سعد

#

إعلامية شهيرة لسعد وسمية الخشاب: يا شماتة ريم البارودي

#

هاشتاج "سمية الخشاب" يجتاح "توتير"

#

بالفيديو.. غضب عارم بسبب تصريحات محمد صلاح

غضب

سمية الخشاب

ختم الرسول

سّلمت الفنانة سمية الخشاب، مساء أمس السبت، «ختم الرسول»، خلال تكريمها في السعودية، من قِبل جمعية المنتجين والموزعين السعوديين برئاسة، محمد الغامدي، عن أغنيتها «بتستقوي»، من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب.

وقالت عبّر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «شكرًا على دعمكم، فرحانة إني موجودة في السعودية».

فيما أثار تكريم سمية الخشاب في المملكة، غضب السعوديين وتسبب في هجوم لاذع وموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبها أوضحت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، أن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تكريم الفنانة المصرية سمية الخشاب؛ غير دقيق.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن مشاركة “الخشاب” جاءت بناءً على خطابٍ تلقته اللجنة من جمعية “مصريون في حب الخليج” يطلب مشاركتها، خصوصاً أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن، على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.

وأضافت اللجنة، أنه من منطلق التبادل الثقافي والتعاون بين البلدين الشقيقين المملكة ومصر، فقد جاءت مشاركة “الخشاب” في كلمةٍ عبّرت فيها عن تقديرها واعتزازها بما وصلت إليه المرأة السعودية من تمكين في العمل، وفي شتى مناحي الحياة، ومن مكانة عالية تستحقها.

وأشارت إلى أن التكريم اقتصر على ثماني سيدات سعوديات تميّزن في مجالات علمية وعملية، وهن: الأميرة هيفاء الفيصل؛ تقديراً لجهودها في العمل التطوعي، الإعلامية سارة دندراوي؛ الفنانة هدى العمر؛ الشاعرة فاطمة القرني؛ الناقدة الأدبية لمياء باعشن؛ الصحفية أمجاد محمود رضا؛ نورة المبارك؛ في مجال القيادة الإدارية، والموسيقية إيمان قستي. مبينة أن التكريم كان مخصّصاً للمرأة السعودية فقط، بينما تمّ توزيع الدروع التذكارية للمشاركات ومن ضمنهن “الخشاب”.







تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 11 قتيلاً في هجمات للنظام السوري على إدلب
» بيان رسمي.. المقاصة يرفض تأجيل مباراة الأهلي
» إخماد حريق داخل شقة سكنية بالدقي
» «شوبير» يدعم لاعبي الأهلي: «مفيش مستحيل»
» 21 قتيلاً و27 جريحًا حصيلة مواجهات طرابلس
» بالفيديو.. مسلحون يخطفون لاعبًا بـ«هليكوبتر» أثناء المباراة
» فى الكونفدرالية.. نهضة بركان يهزم جورماهيا الكيني
» انتحار محام في حفلة شذوذ جنسي بالخصوص
» بمشاركة «النني».. آرسنال يسقط أمام إيفرتون
» إيقاف 15 موظفًا لتعاطيهم مخدرات بالغربية
» نجم برشلونة يرحب بالانتقال إلى يوفنتوس

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:53 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات