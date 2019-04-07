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السياحة تطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق في يونيو

الحياة السياسية

وزيرة السياحة
وزيرة السياحة

عصام الشربيني

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أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن خبراء من منظمة السياحة العالمية شاركوا في وضع معايير جديدة لتصنيف الفنادق المصرية، سيتم تطبيقها من يونيو المقبل.

وأوضحت المشاط، ، أن وزاراتها تنفذ برنامجًا لتدريب المفتشين بالوزارة الذين يتابعون عمل الفنادق على هذه المعايير باستخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا الحديثة من خلال الاعتماد على (تابلت) مصنع لهذا الهدف.

وقالت وزيرة السياحة "إن قطاع السياحة بات من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في اقتصاديات الدول، حيث يأتي 10% من الناتج المحلى الإجمالي العالمي من قطاع السياحة، ويمثل 30% من الصادرات الخدمية، و7% من صادرات العالم، ويوفر قطاع السياحة فرصة عمل من بين كل 10 فرص عمل".


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