» إيقاف 15 موظفًا لتعاطيهم مخدرات بالغربية

قرر اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إيقاف 15 موظفًا بمديرية التضامن الاجتماعي عن العمل لمدة شهر وإحالتهم إلى النيابة الإدارية، للتحقيق معهم لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة على نحو قطعي وبات، إعمالاً لنص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك في إطار حرص محافظ الغربية، على تطبيق القانون لضمان عدم تفشى ظاهرة تعاطي المواد المخدرة بين الموظفين، ما يؤثر على جودة ومستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

كما وجه محافظ الغربية بتشكيل لجان من مديرية الصحة بالغربية، للمرور المفاجئ على كافة مجالس المدن والأحياء والمديريات التابعة للمحافظة، لعمل تحاليل مفاجئة للعاملين بهذه الأماكن للكشف عن متعاطي المواد المخدرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.