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بمشاركة «النني».. آرسنال يسقط أمام إيفرتون

الرياضة

ارسنال
ارسنال

أمير سعد

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المصريون

أرسنال

إيفرتون

حقق فريق ايفرتون فوزًا هامًا على أرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد الننى، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب «جوديسون بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي.

وجاء هدف إيفرتون الوحيد عن طريق فيل جاجيلكا في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة التي شهدت مشاركة محمد الننى أساسيًا.

وتعد هذه المرة الاولى التى يتواجد فيها محمد الننى فى التشكيلة الأساسية مع فريق أرسنال بمسابقة الدورى الإنجليزى منذ يوم 22 ديسمبر الماضى عندما شارك أساسياً فى مباراة أرسنال وبيرنلى التى إنتهت بفوز أرسنال بنتيجة 3 – 1 ضمن منافسات الجولة الـ 18.

وتوقف رصيد أرسنال عند 63 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي والمؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا، متفوقاً بفارق الاهداف على تشيلسي صاحب المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد ايفرتون إلى 46 نقطة بالمركز العاشر خلف واتفورد صاحب المركز التاسع بفارق الاهداف.

ويلتقي غداً الاثنين تشيلسي مع وست هام يونايتد بملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة ذاتها، حيث تبدو الفرصة سانحة أمام تشيلسي لخطف المركز الرابع من أرسنال حال عدم الهزيمة أمام "الهامرز" في مباراة الغد.


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