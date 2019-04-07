  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:47 م
بحث متقدم
أرشيفية

فيديو.. إهانة «أتاتورك» على يد مصريين تفجر ثورة غضب بين الأتراك

سمية الخشاب

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

الرئيس السيسي

الرئيس يزور جامعة جمال عبدالناصر ويفتتح مبنى«السيسي»

مصريون في الخارج

قطر تكشف مصير 300 ألف مصري يعملون لديها

اشتباكات طرابلس

«الوفاق» تعلن إطلاق عملية «بركان الغضب» لصد قوات «حفتر»

الاهلى وصن داونز

مفاجأة.. نجم «الأهلي» يطلب الرحيل بعد فضيحة «صن داونز»

علم السعودية

مقتل شخصين في هجوم بالقنابل على نقطة أمنية بالسعودية

طارق شوقي وزير التعليم

«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

السودان

انقطاع الكهرباء عن جميع مدن السودان

الأرصاد

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

مقتل شخصين في هجوم بالقنابل على نقطة أمنية بالسعودية

عرب وعالم

علم السعودية
علم السعودية

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

مقتل 4 أفراد شرطة في هجوم لطالبان بأفغانستان

#

ميانمار.. مقتل 9 من الشرطة في هجوم بـ«أراكان»

#

مقتل 29 شخصا في هجوم مسلح لـ"قطاع طرق" بنيجيريا

#

قتلى وجرحى بهجوم على قاعدة للقوات الإيرانية

قتل مطلوبان أمنيان، اليوم الأحد، إثر هجوم استهدف نقطة أمنية شرقي السعودية، وفق إعلام محلي.

وقالت فضائية العربية السعودية إن 4 إرهابيين هاجموا مركز ضبط أمني في منطقة أبو حدرية، شرقي البلاد، برمي عدد من القنابل على العناصر الأمنية، في محاولة لتجاوز النقطة بغرض الهروب إلى الخارج.

وأوضحت أن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية تصدت للحادث ما أسفر عن مقتل مطلوبين اثنين، والقبض على الاثنين الآخرين.

وأفادت بأن ثلاثة من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم من ضمن المطلوبين من محافظة القطيف وموضوعين على القوائم التي أعلنتها السعودية في وقت سابق(لم تحدده).

ولم تصدر السلطات السعودية بيانًا بشأن الواقعة حتى الساعة 13:15 ت.غ، كما لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مصدر مستقل.

والقطيف، إحدى محافظات السعودية ذات التواجد الشيعي، وخرجت في أعوام سابقة في مظاهرات مطالبة بإصلاحات كما شهدت هجمات استهدفت رجال الأمن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 11 قتيلاً في هجمات للنظام السوري على إدلب
» بيان رسمي.. المقاصة يرفض تأجيل مباراة الأهلي
» إخماد حريق داخل شقة سكنية بالدقي
» «شوبير» يدعم لاعبي الأهلي: «مفيش مستحيل»
» 21 قتيلاً و27 جريحًا حصيلة مواجهات طرابلس
» بالفيديو.. مسلحون يخطفون لاعبًا بـ«هليكوبتر» أثناء المباراة
» فى الكونفدرالية.. نهضة بركان يهزم جورماهيا الكيني
» انتحار محام في حفلة شذوذ جنسي بالخصوص
» بمشاركة «النني».. آرسنال يسقط أمام إيفرتون
» إيقاف 15 موظفًا لتعاطيهم مخدرات بالغربية
» نجم برشلونة يرحب بالانتقال إلى يوفنتوس

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:53 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات