مقتل شخصين في هجوم بالقنابل على نقطة أمنية بالسعودية

07 أبريل 2019 - 05:04 م

قتل مطلوبان أمنيان، اليوم الأحد، إثر هجوم استهدف نقطة أمنية شرقي السعودية، وفق إعلام محلي.

وقالت فضائية العربية السعودية إن 4 إرهابيين هاجموا مركز ضبط أمني في منطقة أبو حدرية، شرقي البلاد، برمي عدد من القنابل على العناصر الأمنية، في محاولة لتجاوز النقطة بغرض الهروب إلى الخارج.

وأوضحت أن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية تصدت للحادث ما أسفر عن مقتل مطلوبين اثنين، والقبض على الاثنين الآخرين.

وأفادت بأن ثلاثة من الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم من ضمن المطلوبين من محافظة القطيف وموضوعين على القوائم التي أعلنتها السعودية في وقت سابق(لم تحدده).

ولم تصدر السلطات السعودية بيانًا بشأن الواقعة حتى الساعة 13:15 ت.غ، كما لم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مصدر مستقل.

والقطيف، إحدى محافظات السعودية ذات التواجد الشيعي، وخرجت في أعوام سابقة في مظاهرات مطالبة بإصلاحات كما شهدت هجمات استهدفت رجال الأمن.