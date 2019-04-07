التجارة الصينية تحقق نموًا مع دول وسط أوروبا وشرقها

07 أبريل 2019 - 05:04 م



شهدت الصين ودول وسط أوروبا وشرقها، نموًّا مطردًا في حجم التجارة بينها، العام الماضي، مع تعزيز التعاون بين الجانبين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن وزارة التجارة قولها إن قيمة التجارة الثنائية وصلت إلى 82.23 مليار دولار أمريكي، العام الماضي، بزيادة 21% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي صادرات الصين إلى دول وسط أوروبا وشرقها 59.19 مليار دولار، العام الماضي، بينما بلغت الواردات 23.04 مليار دولار، بزيادة 19.6% و24.6% على التوالي، بحسب ما قال قاو فنج المتحدث باسم الوزارة.

وزادت الاستثمارات بين الجانبين أيضًا، فقد استثمرت الشركات الصينية أكثر من 10 مليارات دولار في دول وسط أوروبا وشرقها، بينما تلقت أكثر من 1.5 مليار دولار منها.





