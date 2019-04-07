«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأحد، استبعاد كل من مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومدير إدارة كفر الزيات التعليمية، وتحويل مسئولي الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين ومدرس التربية الرياضية للتحقيق العاجل بديوان عام الوزارة مع إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وذلك في واقعة مصرع طالب بمدرسة بنوفر الابتدائية التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية داخل «بيارة» صرف صحي خلف أحد مباني المدرسة أثناء حصة التربية الرياضية.

وأصدرت الوزارة تعليمات مشددة لمديري المديريات بضرورة الالتزام بالضوابط التي حددتها الوزارة قبل بداية العام الدراسي الحالي بمعايير السلامة والأمان والصحة في جميع المدارس والمنشآت التعليمية.


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