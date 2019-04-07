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"ديفيد مالباس" رئيسًا للبنك الدولي

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البنك الدولي
البنك الدولي

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اختار مجلس إدارة "البنك الدولي" الأمريكي ديفيد مالباس -المعروف بولائه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومناهضته مؤسسات دولية "غير فعالة"- رئيسًا للبنك الذي يسعى إلى مكافحة الفقر عبر تسهيل الاستثمار.
وأكد الرئيس الجديد -الذي عُيِّن لخمس سنوات في هذا المنصب- أن هذا القرار "يشرفه".
ويفترض أن يتولى مهامه، الثلاثاء القادم ، في الوقت المناسب لاجتماعات الربيع للمؤسسة المالية التي تم تأسيسها عام 1944 في بريتون وودز مع صندوق النقد الدولي.
وقال البنك الدولي في بيان إن مجلس إدارة البنك "اختار بالإجماع" مالباس (63 عامًا) مساعد وزير الخزانة الأمريكي  للشؤون الدولية.
وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب، ولم يكن هناك أحد يرغب في منافسة الرجل المقرب من ترامب، بينما تقضي أعراف ضمنية بأن يتولى رئاسة المؤسسة أمريكي، على أن يقود أوروبي صندوق النقد الدولي.


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