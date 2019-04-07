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"التجارة" تدعو "إتش بي" إلى زيادة وجودها في السوق المصرية

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وزير التجارة عمرو نصار
وزير التجارة

عصام الشربيني

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دعا عمرو نصار وزير التجارة والصناعة شركة "إتش بي" العالمية إلى زيادة وجودها في السوق المحلية.

وبحث نصار،  مع نائب رئيس شركة "إتش بي" العالمية، فابيو فونتانا، سبل تعزيز التعاون مع الشركة لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية بالصناعة الوطنية، وفقا لبيان للوزارة.

جاء ذلك خلال مشاركة عمرو نصار في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنعقد بدولة الأردن.
وأشار نصار، إلى أن "إتش بي" أبدت اهتمامها بمشروعات البنية التحتية في مصر، وعرضت نماذج لمشروعاتها المختلفة في تحديث وتطوير الصناعة.

وفى هذا الإطار دعا الوزير الشركة العالمية، للتعاون مع مصر في مجال الرقمنة الصناعية وبصفة خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


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