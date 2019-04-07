"داكسيان": نستهدف تطوير المعرفة لدي العاملين بصناعة الدواجن في مصر

07 أبريل 2019 - 04:40 م

نظمت مجموعة الوادي، ورشة عمل للعاملين في قطاع صناعة الدواجن بهدف تبادل الخبرات الفنية حول أحدث الأساليب و الممارسات في قطاع الدواجن من خلال عدد من الفعاليات و المحاضرات استمرت لمدة ثلاثة أيام.



وشارك في ورشة العمل، عدد من خبراء شركة وادي ومجموعة من خبراء الدواجن الدوليين من شركة " Aviagen" لنقل أحدث الخبرات الفنية، واحتياجات المربيين للمشتركين على رأسهم روبين سنجلتون -كبير مديرين الخدمات الفنية في افياجن-و الدكتورإبراهيم إبراهيم، مدير الخدمات الفنية لسلالة روص لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن جانب شركة الوادي الدكتور حسين علي حسين والدكتور محمد الأشرم والمهندس إيهاب خليل والمهندس رجب شعيب.



واشتملت الدورة على سلسلة من المحاضرات التي تناولت عدة موضوعات خاصة بمختلف أنشطة تربية الدواجن في مصر وفي العالم، ومنها إدارة سلالات أمهات التسمين والتحديات المتعلقة بأنفلونزا الطيور، وكذلك احدث ما توصلت إليه تقنيات التعليف واللقاحات.



من جهته أشار، بوزانت داكسيان - رئيس قطاع الدواجن بمجموعة الوادي في كلمته الافتتاحية إلى مجهودات الشركة في التطوير وتنمية القطاع الداجني.



وأوضح رئيس قطاع الدواجن بمجموعة الوادي، أن محاضرات الدورة الرابعة لأكاديمية الوادي، قدمت مجموعة من الورش التدريبية التي تناقش مواضيع خاصة بتربية الدواجن، إيمانًا منها بأهمية زيادة الوعي للعاملين بصناعات الدواجن في مصر، وإنطلاقًا من رغبتها في استكمال مسيرة الاستثمار في التدريب و التعليم التي استمرت لثلاثين عامًا، وانتجت جيل من الخريجين الخبراء في صناعات الدواجن الذين يديرون الآن اقسام مختلفة في الشركة".



وتابع داكسيان: " تم تصميم تلك المحاضرات خصيصَا لتغطية الجوانب العملية والنظرية المتعلقة بإدارة المربيين".



ومن جانبه قال حسين علي حسين – منسق المحاضرات- بتوضيح مسار المحاضرات فى الورشة والتى ضمت عدة موضوعات من أهمها إدارة أمهات التسمين روص 308 وهي السلالة التي حرصت مجموعة الوادي على انتقاءها و تلاها مناقشة مع الحضور حول ذلك لكون تلك السلالة من أفضل سلالات أمهات التسمين والتسمين التجاري نظرًا لقدراتها الوراثية العالية عالميًا.



كما تضمنت محاضرات اليوم الثاني طرق تصنيف الكتاكيت والمعايير التي يتم على أساسها التصنيف مثل الجودة التي تقاس بالوزن والنشاط والعيون والأرجل والتجانس الذي يقاس بأوزان الكتكوت عند اليوم الأول.



وتناولت محاضرة إدارة المراحل الحرجة من حياة الطير، كيفية تحقيق أفضل استفادة من قطعان الدواجن، وتلاها محاضرة عن مراقبة التفريخ وجودة الكتاكيت، وفي ختام اليوم تم تنظيم محاضرة عن إنفلونزا الطيور والتحديات التي تواجه صناعة الدواجن بسببها كونها من أكبر المشاكل المؤثرة على صحة الدجاج بكافة أنواعه والحلول المقترحة لتقليل تأثيرها وتفاديه تمامًا.



أما اليوم الثالث، فقد خصص لتناول الموضوعات الخاصة بتربية الدواجن وتهيئة الظروف المناسبة لنموها وتضمنت محاضرة حول قطعان الدواجن وكيفية إدارة اللقاحات بهدف وقاية مختلف أنواع الدواجن من الإصابة بأي أمراض تؤثر على صحتها وبالتالي جودتها أو تقلل من إنتاجيتها ، بجانب محاضرة عن تقنيات التوزيع والتعليف وإمكانية التحسين والتطوير منها للوصول لأفضل جودة ومحاضرة عن أفضل التقنيات لإدارة سلالة روص 308، وفي نهاية الدورة تم توزيع الشهادات على الحضور.



وتستهدف مجموعة الوادي، استكمال مسيرة مشاركة الخبرات من خلال المزيد من الندوات القادمة التي تسلط الضوء على أحدث التقنيات والطرق المتطورة في تربية الدواجن للوصول إلى أفضل تكلفة إنتاجية وكذلك جودة نهائية للمستهلكين.