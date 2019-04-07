مفاجأة.. نجم «الأهلي» يطلب الرحيل بعد فضيحة «صن داونز»

07 أبريل 2019 - 04:37 م

كشفت صحفية «الصريح» التونسية، أن علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونسور قرطاج، يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشرت الصحيفة التونسية، أن معلول نجم المارد الأحمر يسعى للرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ولم تكشف الصحيفة عن العروض التي تلقاها علي معلول نجم منتخب نسور قرطاج، خلال الآونة الأخيرة.

ويعد علي معلول من أهم لاعبي القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، إذ يحظى بحب كبير من جانب الجماهير الحمراء التي تعده أفضل ظهير أيسر في النادي الأهلي.

وشارك علي معلول في سقوط الأهلي أمس السبت أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الفريق الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد فريق النادي الأهلي، لمواجهة فريق مصر المقاصة، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، علمًا أن الدولي التونسي علي معلول لن يشارك أمام الفريق الفيومي لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية أمس السبت أمام ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي بخمسة أهداف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.