"الشرقية للدخان" تستهدف توريد 67.8 مليار جنيه لخزانة الدولة

07 أبريل 2019 - 04:16 م



أظهرت الموازنة التخطيطية لـشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، أن الشركة تستهدف توريد نحو 67.8 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة خلال العام المالى المقبل 2019 ــ 2020، مقابل 57.5 مليار للعام المالى الماضى.



واعتمدت الجمعية العامة العادية التى عقدتها ايسترن كومباني، الموازنة التقديرية خلال العام المالى 2019ــ2020 بفائض متوقع 3.8 مليار جنيه، كما اعتمدت أيضا الموازنة الاستثمارية بتكلفة بلغت 1.146 مليار جنيه.



وتخطط الشركة خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم الصادرات واستغلال جميع الأصول غير المستغلة عن طريق تحويلها من النشاط الصناعى إلى نشاط تجارى، بعد تحويل الشركة من قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 91 إلى قانون الشركات 159 لسنة 1981.





