10 مليارات جنيه باقي مخصصات القروض الزراعية الصغيرة

07 أبريل 2019 - 04:02 م



قال البنك المركزى، فى خطابه لصندوق النقد الدولى ضمن المراجعة الرابعة للصندوق، إن الإقراض المدعوم من البنك المركزى للبنوك بهدف إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي سيتوقف بمجرد استنفاد حدود التدفق التراكمي على نطاق النظام.

وذكر أنه حتى تاريخ المراجعة تم منح قروض بقيمة 20 مليار جنيه، للقطاعات الصغيرة وبعض المشروعات المتناهية الصغر من المشروعات الزراعية، وهى أقل من الحد الأقصى المتفق عليه عند 30 مليار جنيه لإجمالى التمويلات ضمن هذه المبادرة بعد يناير 2018.

وقال المركزى إنه تم استخدام 2.6 مليار جنيه من مبادرة المشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل والمقدر الحد الأقصى له عند 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى إمكانية تجديد تسهيلات للمقترضين الحاليين ضمن هذ المبادرة.

وأوضح أن أي زيادة فى مبادرة المشروعات الصغيرة ستتحملها الموازنة العامة للدولة فى إطار السعى لتحسين وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.





