» الأهلي يطلب 60 ألف مشجع للفوز على صن داونز

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وزارة الداخلية

صن داونز

الندى الاهلى

طلب النادي الأهلي من وزارة الداخلية زيادة عدد المشجعين المسموح به إلى 60 ألف شخص، في مباراته ضد صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

ونقل الأهلي عبر موقعه الإلكتروني عن مديره التنفيذي محمد مرجان قوله اليوم إن النادي "خاطب اتحاد الكرة من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع، نظرا لأهمية اللقاء، وحاجه الفريق لجماهيره في هذه المحنة".

وسيكون الأهلي أمام مهمة شبه مستحيلة في مباراة الإياب التي يستضيفها استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، بعد سقوطه بخماسية مذلة ذهابا أمس السبت أمام مضيفه الجنوب إفريقي، في نتيجة هي الأسوأ في المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها (8)، وبلغ دورها النهائي في الموسمين الماضيين.


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