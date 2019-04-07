  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر05:06 م
بحث متقدم
الاهلى وصن داونز

مفاجأة.. نجم «الأهلي» يطلب الرحيل بعد فضيحة «صن داونز»

طارق شوقي وزير التعليم

«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

الأرصاد

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

الاهلى

الأهلي يطلب 60 ألف مشجع للفوز على صن داونز

ارشيفية

مبارك وطنطاوى يصدمان مرسى أمام المحكمة

ارشيفية

انتحار عامل أسفل عجلات قطار مترو غمرة

محمد النني

بعد 106 أيام.. "الننى" يزين التشكيل الأساسي للأرسنال

احتفال المثليين

اشتعال مواقع التواصل بمقطع فيديو لـ"المثليين"

قتل (تعبيرية)

قرار جديد ضد قاتل إمام الهرم فى صلاة الجمعة

الجيش الأفغاني يقتل 40 من "طالبان" و"داعش"

مقتل أكثر من 50 مسلحا من طالبان

فى اقتحام الحدود

مبارك وطنطاوى يصدمان مرسى أمام المحكمة

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

مثول المشتبه فيه بقتل 50 شخصا فى نيوزيلندا أمام المحكمة

#

إرهابي مجزرة المسجدين يواجه "50" تهمة

#

أغرب ما فعله منفذ هجوم نيوزلندا في أول مثول له أمام المحكمة

#

لأول مرة.. أولى جلسات الناشطات السعوديات منذ اعتقالهن

محاكمة مرسي

محاكمة الاخوان

اقتحام الحدود

واصلت النيابة العامة، في جلسة اليوم من قضية "اقتحام الحدود الشرقية" مرافعتها، بالإجابة على تساؤل كيف تلاقت إرادات حركة حماس و جماعة الإخوان المسلمين ومذهبهم السني، مع حماس و الحرس الثوري الإيراني ذوي المذهب الشيعي.

فأشارت الى تقرير للمخابرات العامة في مطلع 2011، حول توجيهات التنظيم الإخواني، والذي يتولى المتهم محمد بديع إرشادها، تبني المنهج القطبي المتشدد في تنفيذ مخططها القائم على اتخاذ العنف و الإرهاب، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع أعداء الدين الإسلامي لتنفيذ مخططها في إقامة الخلافة الإسلامية، وعقبت النيابة :"اختلفوا في المذاهب، واتفقوا على مبدأ خيانة البلاد".

وذكرت المرافعة بأن المخابرات رصدت لقاء سري بسوريا خلال نوفمبر 2010، جمع بين خالد مشعل مسئول المكتب السياسي لحماس، وعدد من عناصر التنظيم الدولي الإخواني، وعلي أكبر ولايتي مستشار على خامنئي، مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية، تم خلالها بحث مساندة الإخوان في مصر للاستيلاء على الحكم بها، وهو ما ثبت بتحريات الأمن الوطني الذي أجراها الشهيد محمد مبروك.

وذكرت المرافعة بأن تم رصد لقاءات بين قيادات حماس و الحرس الثورة الإيراني و حزب الله، لتنفيذ مخطط الإخوان، وهو ما أكده اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، و اللواء حسن عبد الرحمن، وتأيد بشهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي أشار إلى انه تم إبلاغه من جهات أمنية، بحدوث اجتماعات لعناصر إخوانية خارج البلاد في لبنان وسوريا و تركيا، وان تلك اللقاءات تم متابعتها من قبل جهاز المخابرات.

وأشارت النيابة الى أن الوطن تآمر عليه الخونة، ينهشون قطعة من قطع الوطن الجريح، عسى أن تشبع نفوسهم الخبيثة، وتآمر عليها المنتفعون ممن يرفعون رايات المقاومة، ويؤدون التحية للأعداء، وذكر بأن إشارة البدء للمخطط الشيطاني كان بداية من شهر يونيو 2005، حينما صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية – يقصد كوندليا رايس-، بأن الخوف وصول التيارات الإسلامية الى السلطة لا يجب أن يكون عائق لما أسمتها إصلاحات سياسية، ذاكرًا بأن ذلك كان لرغبة أمريكا في إعادة تقسيم الدول لدويلات صغيرة، تتصارع فيما بينها لتقضي كل منها على اخرى، وعقبت النيابة بالاستشهاد بالتعبير النوبي الكريم:"تتداعي الأمم عليها كما تتداعي الأكلة على قصعتها".

وتابعت النيابة مشيرة الى أن تلك التصريحات نبهت شهوات المتهمين للسلطة و النفوذ، فأخذوا يقيمون جسور العلاقات مع الغرب، فهو موروثهم منذ البداية، فزاد في النفوس الشغف بمنزل السلطان، وتابعت بأنهم ملئوا الدنيا صراخًا باختلافهم مع الغرب المعادي للإسلام، وفي الخفاء يبرمون الاتفاقات".

واستشهدت النيابة العامة بشهادة المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي شهد في شهادته بمحاكمة القرن "قتل المتظاهرين" إلى أن الإخوان ساهموا في تنفيذ مخطط أمريكي لتقسيم المنطقة، وهو ما تأيد بالدليل المستمد من شهادة الفريق سامي عنان، و اللواء حسن الرؤويني، وأشارت المرافعة إلى شهادة اللواء مصطفى محمود عبد النبي، وكيل المخابرات العامة، الذي أكد تبني الإدارة الأمريكية برنامج يسمى الحكم الرشيد والديمقراطية، وهو تنفيذ مخطط تغيير نظم الحكم في الدولة العربية.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم برشلونة يرحب بالانتقال إلى يوفنتوس
» الأهلي يطلب 60 ألف مشجع للفوز على صن داونز
» مبارك وطنطاوى يصدمان مرسى أمام المحكمة
» انتحار عامل أسفل عجلات قطار مترو غمرة
» الصحة: هذه المحافظة الأعلى فى الإصابة بفيروس سى
» قرار صادم من «كاف» بشأن حفل قرعة الأمم الأفريقية
» صفعة جديدة لرئيس الزمالك
» حريق شقة سكنية فى الهرم
» رسميًا.. "كاف" يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2019
» ابنتي رأت أمي المتوفاة تقول إنها ستموت
» أشعة على قدم سعد سمير لتحديد حجم إصابته

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:23 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات