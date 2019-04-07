المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهمين فى "رشوة البترول"

07 أبريل 2019 - 02:30 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس.بمعاقبة كل من محمد عبد المنعم وتامر السعيد بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمهما مبلغ مساوٍ لمقدار الرشوة وعزلهما من الوظيفة العامة وألزمتهما بالمصروفات وإعفاء وائل محمد من العقوبة في تهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليونًا و300 ألف جنيه دون سند قانونى.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح أحمد حريز وأيمن محمد محمد وبحضور أحمد عبد الخالق ومحمود حجاب ممثلى النيابة العامة وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.

تشمل تفاصيل القضية تورط محمد عبد المنعم وتامر السعيد حسن، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة وائل محمد عناني من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونًا و300 ألف جنيه من مال الشركة دون حق.