» قرار صادم من «كاف» بشأن حفل قرعة الأمم الأفريقية

07 أبريل 2019 - 02:28 م

رفضت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، تخصيص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مقاعد الصحفيين المصريين في حفل مراسم قرعة البطولة لوكالات الأنباء والمحطات التليفزيونية العالمية، بحجة أن أطقم عملها من المصريين.

وطالب أسامة إسماعيل، رئيس اللجنة، المسئولين بالاتحاد الأفريقي في خطاب رسمي، بسرعة إصلاح الوضع والعودة به إلى جادة الصواب.

وشدد رئيس اللجنة الإعلامية في خطابه على أن هذه المقاعد البالغ عددها 32 مقعدًا كما حدد الاتحاد الأفريقي، لابد أن يستفيد منها جميعها وسائل الإعلام المصرية، مؤكدًا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إقامة مراسم القرعة وسط تجاهل تام لصحافة وإعلام البلد المنظم.

وأضاف رئيس اللجنة الإعلامية أنه يحمل كل التقدير للزملاء المختارين، ولكن رفضه ينصب على عملية التوزيع التي كان يجب أن تجعلهم في «كوتة» وسائل الإعلام العالمية، وليس الكوتة المخصصة للإعلام المصري.

وأشار «إسماعيل» إلى أن المهندس هاني أبوريدة تدخل من قبل لزيادة عدد المقاعد المخصصة للصحفيين في حفل القرعة من 120 إلى 180، رغم ضيق المكان، لحل الأزمة بعد أن قام الاتحاد الأفريقي بتقسيم الـ120 مكان على 24 دولة مشاركة في البطولة، نصيب كل منها 5 أماكن، وهو أمر صعب تطبيقه عمليًا على وسائل إعلام البلد المنظم.

ومنحت إدارة الإعلام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الموافقة لـ32 صحفيا فقط جميعهم من العاملين في مكاتب وكالات الأنباء بالقاهرة ومراسلين لوسائل إعلام أجنبية، وذلك من بين 230 صحفيًا مصريًا قاموا بالتسجيل في موقع «كاف» لحضور مراسم القرعة.

وجاء توزيع الزملاء الحاصلين على الموافقة على النحو التالي: «6 وكالة رويترز، 5 بي بي سي، 5 بي إن سبورت، 4 الوكالة الفرنسية، 2 لكل من أسوشيتدبرس وسوبر سبورت والتلفزيون الصيني، ومقعد واحد لكل من موقع جول ووكالة الأخبار العالمية ووكالة ماب وتلفزيون فرنسا 24 والاتحاد المصري لكرة القدم والوكالة الأوروبية».