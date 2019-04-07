وكر دعارة فى دولة خليجية.. شاهد المفاجأة

07 أبريل 2019 - 02:02 م

في حملة موسعة شنتها إدارة مباحث الآداب في دولة الكويت، استهدفت عددًا من الأوكار المشبوهة في منطقة جليب شيوخ، وأسفرت عن توقيف العشرات من الجنسيات الأفريقية والآسيوية المتورطين في الشبكة.

وانتشر مقطع فيديو يظهر عددًا من النساء اللواتي حاولن الهرب من خلال القفز من أسطح المباني.

بينما ظهرت إحداهن وكأنها تعرضت لإصابة، خلال استهداف الأوكار المشبوهة.

وأثناء الملاحقة سقط مقيم آسيوي من علو وأصيب بكسور أثناء محاولته الهرب، حيث تم نقله للمستشفى، بينما أحيل بقية المتهمين، وهن بائعات هوى وسماسرة وزبائن من جنسيات أفريقية وآسيوية إلى التحقيق.

وبحسب مصادر فإنه سيتم استبعاد جميع الموقوفين من البلاد مع إدراج أسمائهم ضمن قوائم غير المصرح لهم بالدخول مجددا.