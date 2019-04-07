مهاجم الزمالك يحذر من صعوبة مواجهة حسنية أغادير

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المصريون

الزمالك

بوطيب

حسنية اغادير

حذر المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، زملائه في الفريق الأبيض من صعوبة مباراة حسنية أغادير، المقرر لها اليوم، الأحد بمدينة "أغادير"، فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال خالد بوطيب، فى تصريحات لموقع "البطولة" المغربى، "تنتظرنا مباراة صعبة أمام منافس مميز يجيد التنظيم داخل أرض الملعب، كما قدم مستويات رائعة فى العديد من المباريات الموسم الحالى".

وأضاف مهاجم الزمالك: "حسنية أغادير فريق قوى على ملعبه ووسط جماهيره، كما يعيش لاعبوه معنويات عالية بعد تحقيق حلم الوصول للدور ربع النهائى بمسابقة كأس الكونفدرالية بجانب نتائجه الجيدة فى مسابقة الدورى المغربى".

وضمت قائمة الزمالك لمباراة اليوم كلاً من: حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام، خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر، خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب.

ويغيب عن الزمالك أمام حسنية أغادير كلاً من مصطفى فتحى وحازم إمام للإصابة، وحميد أحداد وفرجانى ساسى للإيقاف، وكهربا وأحمد مدبولى وأيمن حفنى لأسباب فنية

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