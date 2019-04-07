الأهلى يجهز «الحاوى» استعدادًا لمواجهة المقاصة

07 أبريل 2019 - 01:30 م

يبدأ الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى بقيادة لاسارتي، تجهيز وليد سليمان لاعب الفريق، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل بالدورى، بداية من غدٍ الاثنين.

ويجهز «لاسارتي»، وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لمواجهة الفريق الفيومي، بعد أن أصبح جاهزًا من الناحية الطبية، عقب تعافيه من إصابة الركبة التي أبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق الأحمر طوال الفترة الماضية.

ويرفض الجهاز الفني للأهلى المجازفة بوليد سليمان من خلال الدفع به قبل شفائه بشكل كامل خاصة أنه واحد من أبرز نجوم الفريق التي يعتمد عليها خاصة فى المباريات التي تحتاج للاعبين أصحاب خبرات.



