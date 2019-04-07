البحث العلمي: إطلاق الصالون العلمي الأربعاء المقبل

07 أبريل 2019 - 01:23 م

تطلق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة الصالون العلمي تتويجًا للأنشطة العلمية بالأكاديمية هذا العام، والذي سوف يُعقد بصورة دورية.

تستضيف الأكاديمية في الحلقة الثالثة رائد الفضاء الإيطالي الشهير باولو نيسبولي ويتناول الحوار تجربته في السفر إلي الفضاء حيث سافر باولو في ثلاث مهمات فضائية وهو واحد من أهم أكثر رواد الفضاء التابعين لوكالة الفضاء الأوروبية خبرة، وسيعقد الصالون العلمي في مسرح السلام (101 ش القصر العيني) في مساء الأربعاء الموافق10 أبريل 2019.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وسيستضيف الصالون شهريًا أحد كبار العلماء لمناقشة قضية علمية ملحة.