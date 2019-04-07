بدء مرافعة النيابة بمحاكمة مرسى

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اقتحام الحدود

التخابر بالحدود

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام الحدود الشرقية، ومن المقرر أن تشهد الجلسة سماع مرافعة النيابة العامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.


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