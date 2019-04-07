  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:32 م
بحث متقدم
إليسا

هفوة لسان لـ"إليسا" عن " خاشقجي".. ماذا حدث

عامر حسين

سر تلويح رئيس لجنة المسابقات بالاستقالة

حسن نافعة: زيارة "السيسى" للصين تجاوزت النواحي الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية

بلاغ يتهم حسن نافعة بالتحريض ضد مصر

هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بـ33 مليون جنيه

حيزان

صاحب أغرب قصة في القضاء السعودي يتعرض للدهس

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "شكلك بقى وحش أوى يا عكش"

الرائد ماجد عبدالرازق

"ملحقش يحتفل بسبوع بنته".. 5 معلومات عن شهيد النزهة

ابوتريكة

"أبو تريكة" يدعم الأهلى بعد الهزيمة بكلمات مؤثرة

جبل النور

تفوق الخيال.. جبل النور بمكة قبل الغروب

القضاء الادارى

صفعة جديدة لرئيس الزمالك

بلاغ يتهم حسن نافعة بالتحريض ضد مصر

قضايا وحوادث

حسن نافعة: زيارة "السيسى" للصين تجاوزت النواحي الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية
نافعة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

أول بلاغ ضد صاحب شائعة هزت مصر.. «وزير متوفى»

#

نافعة: بدأنا موجة جدية من ثورات الربيع العربي

#

"نافعة" يوجه رسالة للشعب السوداني

#

"نافعة" يوجه سؤالاً لـ"عمرو موسى" حول الدستور

نشر اخبار كاذبة

حسن نافعة

بلاغ ضد حسن نافعة

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 4475 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه حسن نافعة بالتحريض على الدولة والإساءة إليها ونشر أخبار كاذبة.

واستند محمود فى بلاغه إلى أن حسن نافعة حضر مؤتمر عقد فى تركيا ضم جميع القيادات الإخوانية وتنظيمها الدولي وجهات أجنبية معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها، وبناء على اتفاقات مشبوهة تمت بينه وبين تلك القيادات، اتفقوا على الإساءة لوضع مصر الدولي والتحريض عليها فى المحافل الدولية والاستقراء بالخارج، عبر نشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة وملفقة أطلقها نافعة خلال إلقاؤه لكلمته فى المؤتمر المشبوه ، الذي ضم قيادات معادية لمصر، وذلك نظير تلقيه لتمويلات نقدية مباشرة قبل توجهه لحضور  المؤتمر فى تركيا واثناء حضوره.

وأضاف محمود، أن نافعة حرض على مؤسسات الدولة المصرية تحريضا مباشرا واتهمها باتهامات كاذبة منها مسئوليتها عن ما يسمى بالاختفاء القسرى والتضييق على حرية الرأى والادعاء بوجود معتقليين سياسيين داخل السجون بدون محاكمات، وهو الأمر الكاذب جملة وتفصيلا، ويسئ لمكانة ووضع مصر فى الخارج، مشيرا إلى ان تلك التصريحات المحرضة تناقلتها وسائل الإعلام الاخوانية المعادية لمصر بالإضافة لنشرها على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي الداعمة لجماعة الإخوان.

وتابع محمود إن ما ارتكبه نافعة خلال حضوره هذا المؤتمر المشبوه، يشكل جرائم التحريض على الدولة المصرية والاساءة اليها ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية محظورة قانونا وهى جماعة الإخوان لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.

وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر أحترازى بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ حسن نافعة لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية لتحديد قيمة التمويلات التى يتلقاها المقدم ضده البلاغ حسن نافعة من القيادات الاخوانية الهاربة لتركيا لحضوره المؤتمر المشبوه والإساءة لمصر، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. "كاف" يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2019
» ابنتي رأت أمي المتوفاة تقول إنها ستموت
» أشعة على قدم سعد سمير لتحديد حجم إصابته
» «كاف» يوافق على طلب الأهلي بشأن موقعة صن داونز
» شاهد.. "بتر قدمه وذراعه" قصة مبكية لطبيب دهسه قطار
» الداخلية تكشف تفاصيل حادث النزهة
» عودة بعثة الأهلى من جنوب أفريقيا
» السعودية تكشف مصير مواطن فقد في بحيرة فيكتوريا
» جثة داخل حمام مستشفى بالجزائر تثير الرعب
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام حسنية أغادير المغربي
» ذعر فى بريطانيا بعد هروب أسد والشرطة تحذر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات