سر تلويح رئيس لجنة المسابقات بالاستقالة

07 أبريل 2019 - 01:01 م

هدد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالرحيل عن الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما شهدت الفترة الماضية تدخل بعض أعضاء الجبلاية والإدلاء بتصريحات حول المباريات الهامة وهو ما تسبب في حالة لغط كبير بالوسط الرياضي.

وتدخل هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد، لاحتواء الأزمة التي نشبت خلال الساعات الأخيرة، لاسيما بعد شكوى رئيس المسابقات من تصريحات بعض الأعضاء.

وكان عامر حسين اشتكى إلى أبو ريدة، بشأن خروج تصريحات من بعض الأعضاء حول ملعب مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى الأخيرة فى الدورى وكذلك مباريات الأهلى والزمالك فى البطولات الأفريقية.

واقتربت الأزمة من الحل بعدما استقر أبو ريدة على تكليف عامر حسين بمهمة المتحدث الرسمى باسم ملف المسابقات باتحاد الكرة، مع الاتفاق مع أعضاء المجلس على عدم الإدلاء بأى تصريحات تتعلق بملف الملاعب والمسابقات حفاظا على استقرار مسابقة الدورى.