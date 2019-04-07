صاحب أغرب قصة في القضاء السعودي يتعرض للدهس

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حيزان
حيزان

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تعرض صاحب أشهر قضية في القضاء السعودي "حيزان الحربي"، لحادث دهس.

وأعاد الحادث قصته الشهيرة التي انتشرت في أروقة المحاكم السعودية ، حيث إنه يعد صاحب أغرب قصة شهدتها المحاكم التي اختلف فيها مع شقيقه الأصغر حول رعاية والدتهما المسنة،  والتي كان يريد أن يبرّها ويكسب أجرها حتى تطوّر الخلاف ووصل إلى القضاء ليفصل بينهما ، حيث انتشرت قصته في الأوساط السعودية عامة.

و حكم القاضي بعد جلسات طويلة، بأن تكون رعاية الأم لأخيه الأصغر، وذلك لتقدم سن "حيزان"، فبكى بشدة وتأثر لأن والدته ستغادر منزله.

وبحسب ما نشرته صحيفة سبق السعودية فإن "حيزان" تعرّض قبل أيام، لحادث دهس في بلدة البندرية بمحافظة الأسياح أدخله  المستشفى، واليوم بدأت صحته تتحسّن وقد وجد الخبر تفاعلًا غير مسبوق في "تويتر" وتذكروا قصته العظيمة مع والدته.


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