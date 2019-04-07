النائب العام يأمر بالتحقيق فى حادث النزهة

07 أبريل 2019 - 12:45 م

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا ونيابة شرق القاهرة الكلية إلى مكان حادث إطلاق النار على سيارة شرطة بالنزهة الجديدة للوقوف على ملابساته واتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق وسوف تصدر النيابة العامة بيانًا مفصلًا في حينه على ملابسات الحادث.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل حادث النزهة اليوم، الذي استهدف دورية أمنية بمنطقة النزهة.

وقالت الداخلية في بيانها: "بتاريخ اليوم الموافق 7 الجاري وأثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون مدونه بخط اليد بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته".

وأضافت الوزارة: "نتج عن ذلك استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وإصابة فردى شرطة من القوة المرافقة له وكذا قائد السيارة التي كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية حيث توفى قائد السيارة متأثرًا بإصابته، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج".

واختتمت: "على الفور انتقلت القيادات الأمنية لمحل الحادث، وجار تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط الجناة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".