» أشعة على قدم سعد سمير لتحديد حجم إصابته

07 أبريل 2019 - 12:38 م

يجرى اللاعب سعد سمير مدافع النادي الأهلى، أشعة اليوم الأحد بعد عودة بعثة الفريق من جنوب أفريقيا لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها، وموقفه من المباريات خلال المرحلة المقبلة.

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة في ركبته أمس خلال مباراة صن داونز الجنوب أفريقي أمس، السبت، والتى خسرها الأحمر بخماسية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا وغادر على أثرها اللقاء وحل ياسر إبراهيم بدلاً منه.

وتعرض الأهلي لهزيمة ساحقة على يد صنداونز بخمسة أهداف دون رد في مباراة أقيمت عصر أمس السبت، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.