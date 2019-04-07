وزيرة السياحة تلتقي رئيسة مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد

07 أبريل 2019 - 12:32 م

التقت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالسيدة سعدية زاهدي رئيس وعضو مجلس إدارة مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد التابع لمنتدى الاقتصاد العالمي.

تناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والمركز في مجال التدريب وتمكين المرأة، حيث تشمل رؤية المركز إعادة تأهيل المهارات لتوفير مستقبل مليء بالفرص للجميع.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على أن تمكين المرأة الآن على رأس أولويات الدولة، مشيرة الى ما يقوم به المجلس القومي للمرأة في مصر حيث لديه استراتيچية تهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وأنه يتابع تنفيذ هذه الاستراتيچية على الارض.

وأشارت الوزيرة الى أن تدريب العاملين بالقطاع على المهارات المختلفة على رأس أولويات الوزارة بما في ذلك المهارات التكنولوجية، وأن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة تنفيذية لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة بالتعاون مع القطاع الخاص والذي يمثله الاتحاد المصري للغرف السياحية، مشيرة إلى أن هناك نسبة مخصصة للمرأة فى البرامج التدريبية بالقطاع، وأضافت أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص ايضا لتوفير بيئة عمل ملائمة للنساء العاملات في القطاع.

وأشارت السيدة سعدية زاهدي، رئيس وعضو مجلس ادارة مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد التابع لمنتدى الاقتصاد العالمي إلى أن المركز يعمل على تحديد مهارات المستقبل وإعداد أنظمة التعليم والتدريب الملائمة، تمهيداً للانتقال من السوق الحالية القائمة على الشهادات العلمية إلى السوق التي تعتمد على المهارات وتمكين المرأة.

وأضافت أن برامج المركز تهدف إلى تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسد الفجوة بين العرض والطلب فيما يخص المهارات التكنولوچية في سوق العمل أو ما يطلق عليه المركز "الرؤية المشتركة للمواهب في الثورة الصناعية الرابعة".

وخلال اللقاء تم الاتفاق على التنسيق مع الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية لوضع وتنفيذ برامج تدريبية تتضمن تمكين المرأة وتدريب العاملين في القطاع على المهارات التكنولوچية التي تتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة.