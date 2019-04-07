"المحافظين" يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير محطة دمنهور بالبحيرة

07 أبريل 2019 - 12:25 م

طالب أشرف الشاعر، القيادي بحزب المحافظين بالبحيرة، بسرعة الانتهاء من تطوير محطة مدينة دمنهور، حيث تعد محافظة البحيرة من أهم المحافظات وخاصة أن دمنهور العاصمة الرسمية لها.

وقال الشاعر، إن المدينة يبلغ عدد سكانها 6 ملايين مواطن تقريبًا، وتعد السكة الحديد من أهم وسائل المواصلات والتي تربط بين محافظات القاهرة والمنوفية والغربية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح، وان معظم تحركات سكانها من العاصمة إلى المحافظات الأخرى عن طريق هيئة السكة الحديد، وذلك نظرًا لزيادة مساحة المحافظة وارتباط سكانها المستمر بين المحافظات.

وأضاف، أنه يتم الآن تطوير محطة قطار دمنهور منذ عامين، ويعاني الأهالي من عدم الانتهاء من تطوير حتى الآن، حيث كان مقرر الانتهاء من عمليات التطوير في يونيو من العام الماضي، وفقا لما قاله المهندس رضا أبو هرجة المتحدث باسم حديد مصر ذلك الحين ولكن دون جدوى.

وأشار "الشاعر" إلي انه لايوجد أماكن تكفي لانتظار الركاب للقطارات بسبب التأخر في الأعمال الجارية مما قد يؤثر علي حياة الركاب وخاصة كبار السن.