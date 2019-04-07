  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:32 م
بحث متقدم
إليسا

هفوة لسان لـ"إليسا" عن " خاشقجي".. ماذا حدث

عامر حسين

سر تلويح رئيس لجنة المسابقات بالاستقالة

حسن نافعة: زيارة "السيسى" للصين تجاوزت النواحي الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية

بلاغ يتهم حسن نافعة بالتحريض ضد مصر

هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بـ33 مليون جنيه

حيزان

صاحب أغرب قصة في القضاء السعودي يتعرض للدهس

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "شكلك بقى وحش أوى يا عكش"

الرائد ماجد عبدالرازق

"ملحقش يحتفل بسبوع بنته".. 5 معلومات عن شهيد النزهة

ابوتريكة

"أبو تريكة" يدعم الأهلى بعد الهزيمة بكلمات مؤثرة

جبل النور

تفوق الخيال.. جبل النور بمكة قبل الغروب

القضاء الادارى

صفعة جديدة لرئيس الزمالك

"المحافظين" يطالب بسرعة الانتهاء من تطوير محطة دمنهور بالبحيرة

آخر الأخبار

المحافظين
المحافظين

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"الجزار" يطالب بسرعة تنفيذ الحدائق المركزية بالعاصمة الجديدة

#

تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول لمدة 3 أعوام

#

"المترو" يعلن الانتهاء من أعمال تطوير محطة المرج الجديدة

#

أول تعليق لـ"الصحة" على وفاة حامل رفضت طبيبة الكشف عليها

طالب أشرف الشاعر، القيادي بحزب المحافظين بالبحيرة، بسرعة الانتهاء من تطوير محطة مدينة دمنهور، حيث تعد محافظة البحيرة من أهم المحافظات  وخاصة أن دمنهور العاصمة الرسمية لها.

وقال الشاعر، إن المدينة يبلغ عدد سكانها 6 ملايين مواطن تقريبًا، وتعد السكة الحديد من أهم وسائل المواصلات والتي تربط بين محافظات القاهرة والمنوفية والغربية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح، وان معظم تحركات سكانها من العاصمة إلى المحافظات الأخرى عن طريق هيئة السكة الحديد، وذلك نظرًا لزيادة مساحة المحافظة وارتباط سكانها المستمر بين المحافظات.

وأضاف، أنه يتم الآن تطوير محطة قطار دمنهور منذ عامين، ويعاني الأهالي من عدم الانتهاء من تطوير حتى الآن، حيث كان مقرر الانتهاء من عمليات التطوير في يونيو من العام الماضي، وفقا لما قاله المهندس رضا أبو هرجة المتحدث باسم حديد مصر ذلك الحين ولكن دون جدوى.

وأشار "الشاعر" إلي انه لايوجد أماكن تكفي لانتظار الركاب للقطارات بسبب التأخر في الأعمال الجارية مما قد يؤثر علي حياة الركاب وخاصة كبار السن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. "كاف" يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2019
» ابنتي رأت أمي المتوفاة تقول إنها ستموت
» أشعة على قدم سعد سمير لتحديد حجم إصابته
» «كاف» يوافق على طلب الأهلي بشأن موقعة صن داونز
» شاهد.. "بتر قدمه وذراعه" قصة مبكية لطبيب دهسه قطار
» الداخلية تكشف تفاصيل حادث النزهة
» عودة بعثة الأهلى من جنوب أفريقيا
» السعودية تكشف مصير مواطن فقد في بحيرة فيكتوريا
» جثة داخل حمام مستشفى بالجزائر تثير الرعب
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام حسنية أغادير المغربي
» ذعر فى بريطانيا بعد هروب أسد والشرطة تحذر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات