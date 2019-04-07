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عبد المولى: المحافظين يتصدى لقضايا المجتمع بآليات تسعى لبناء الوطن

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المحافظين

قال المستشار محمد عبد المولى، النائب الأول لرئيس الحزب، إن أفكار حزب المحافظين نابعة من حب الوطن، مؤكدًا أن "المحافظين" لا يتبني مبدأ المعارضة من أجل المعارضة فقط بل يتحرى في تصديه لقضايا الوطن استخدام الآليات القانونية رغبة في البناء والمناقشة الفعالة التى تساعد في نقل الأفكار لحيز التنفيذ على أرض الواقع.

وأشار عبد المولى، إلى أنه من الخطأ حصر أفكار حزب المحافظين في منطقة المعارضة أو وصفه بحزب الأقلية، مؤكدًا أن الحزب ينحاز لقضايا وأفكار عموم الشعب وهو الأغلبية الحقيقة التى تؤثر في صنع القرار.

كما أكد عبد المولى أن حزب المحافظين عندما أعلن عن استيائه من زيادة مدة الحبس الاحتياطي عن المدد المقررة، لم يكن يرغب في رفع شعارات جوفاء أو التهييج الشعبي، إذ وضع الحزب مشروع قانون"قاضي الحريات" لتنظيم ذلك الأمر، وهو ما يدل على الرغبة الحقيقية من الحزب في البناء والمشاركة الفعالة.

وأضاف أنه لا مجال للمزايدة على وطنية الحزب فهدف الجميع هو بناء الوطن باختلاف مبادئهم، مشيرًا إلي أن تمسك حزب المحافظين بمبادئه وأفكاره في الفترة الحالية يحتاج لتحمل بعض الصعاب، مؤكدًا أنه مهما زادت الصعاب لن يتخلى الحزب عن رسالته وقيمه التى أرساها.

وحضر الحفل المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، الاستاذ عمرو الشريف نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم، الدكتور أسامة عبد المنعم نائب رئيس الحزب لشئون الخدمات، الاستاذ أحمد حنتيش نائب رئيس الحزب لشئون الإعلام،المهندس مصطفى بكير نائب رئيس الحزب لشئون الشباب والرياضة، مدحت الحوفى أمين الحزب بالإسماعيلية، ومجموعة من قيادات الحزب.


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