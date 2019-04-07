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"قرطام": التوازن الدستوري يصنعه الشعب بتوكيله لجنة تأسيسية

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أكد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، خلال كلمته في حفل افتتاح أمانة الحزب بالإسماعلية، أن استقرار الدولة هو أهم أولويات الحزب مشيرًا لأن النظام والحرية وجهان لعملة واحدة بهما يتحقق التوازن في المجتمع، فالحرية تحتاج للنظام القوي حتى لا تسود الفوضى، وإذا غابت الحرية يسود الاستبداد والعنف.

وأضاف أن النظام الدستورى  الديمقراطى هو الركيزة الأساسية للدولة المدنية الحديثة؛ للحاق بالدول المعاصرة، وأوضح أنه إذا غاب التوازن بين السلطة والشعب عن الدساتير والقوانين أصبحت هي والعدم سواء.

وأشار إلى أن ذلك التوازن يصنعه الشعب نفسه من خلال توكيله للجنة تاسيسية أصلية تضع المقومات الأساسية والخطوط العريضة للدستور، طبقًا لمبدأ سيادة القانون.

وأكد قرطام أن سلطة الشعب في الاختيار هي ما تضفي على القوانين مشروعية دستورية وقانونية، إذ يتطلب وضع القوانين  أن تنوا الرضا الشعبي العام؛ حتى تؤدى إلى إستقرار الدولة والمجتمع.

 تابع أن اللجنة التاسيسية الأصلية التى اختارها  الشعب، تكمن وظيفتها تقوم  على التواصل مع  قيادات الشعب لكى يحدث توازن من القوى المختلفة، و يتم الاتفاق على قواعد دستورية ثابتة، يتبعها بعد ذلك استفتاء،  ليتحقق التوازن، ولا يحق بعد ذلك لأي من اللجان الدستورية الفرعية أن تدخل التعديلات على ما أقره الشعب.


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