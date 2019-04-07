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«كاف» يوافق على طلب الأهلي بشأن موقعة صن داونز

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وافق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على إقامة مباراة الأهلى في إياب دور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى ملعب برج العرب.

وكان "كاف" يرغب فى نقل المباراة من ملعب استاد برج العرب بسبب أرضية الملعب، وكان مقررًا إقامتها على ملعب الجيش بالسويس، لكن الأهلى طلب إقامة اللقاء فى برج العرب.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز، يوم السبت، حيث يحتاج إلى شىء أشبه بالمعجزة لتحقيق الريمونتادا والفوز بسداسية فى لقاء العودة بعد الخسارة 5-صفر.


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