» ابنتي رأت أمي المتوفاة تقول إنها ستموت

07 أبريل 2019 - 12:14 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ابنتي الصغيرة رأت أمي المتوفاة تقول لي أنني سأموت بعد خمسة أشهر. انتهى وشكرً.



التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الوالدة رحمها الله تحذرك من نسيانك وغفلتك عن الموت ويبدو أنك لاهية في ملذات الدنيا وشهواتها وهى تحذرك من ذلك وتخبرك أنك حتماً ستموت ولو بعد حين فبادرى واعملى لمثل هذا اليوم وتقربى إلى الله تعالى بالطاعات وضعى نصب عينيك قوله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ? وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ? فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) آل عمران 185.





وقوله تعالى : ( أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمْ الْمَوْت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوج مُشَيَّدَة ) النساء 78. ولا تكونى فى غفلة حتى لا يتحقق فيك قوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ) المؤمنون 99 : 100. فاتق الله فى نفسك وسارعى بالتوبة الصادقة والأعمال الصالحة حتى ينجيك الله من عذاب الأخرة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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