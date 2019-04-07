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بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذًا لتكليفات الرئيس

مال وأعمال

المالية
المالية

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بدأت وزارة المالية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظات، والبدء في تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية بالاستفادة من نجاح الوزارة في مد شبكة المعلومات المالية الحكومية لجميع مكاتب المحافظين بما يسمح لهم بمتابعة برامج الإنفاق العام بمحافظاتهم لحظيًا.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم أن الدكتور محمد معيط وزير المالية اتفق مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي تحويل بورسعيد لأول محافظة رقمية بالجمهورية، عبر سرعة تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للمحافظة، حيث قرر وزير المالية تشكيل فريق عمل من المحاسبين الماليين بالوزارة وخبراء متخصصين من الإدارة المركزية للحاسب الآلي برئاسة المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية للقيام بجميع الاجراءات اللازمة لميكنة دورة العمل الداخلي بجميع ادارات المحافظة ثم المحافظات الاخري تباعا حتي تتواكب مع التطبيق الامثل لنظم ميكنة المالية العامة التي تطبقها الوزارة.

وأضاف البيان أن وزارة المالية تخطط لبدء تنفيذ مشروع الرقمنة  أيضًا في محافظات كفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبجامعة قناة السويس، تمهيدًا لتعميمه علي جميع المحافظات والجامعات الحكومية، حيث إن المنظومة الجديدة تستهدف أيضًا أحكام الرقابة علي جميع برامج الانفاق العام إلي جانب دعم جهود الدولة لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الادارة المحلية والجهاز الاداري للدولة.

وأشار عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية الي ان فريق العمل سيساعد في رفع كفاءة الكوادر الادارية بديوان عام المحافظات المختلفة وتدريبها وتأهيلها علي مواكبة التطور والتحول التكنولوجي بمشروع التحول الرقمي للدولة، مع الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة للشئون المالية للدولة لتحقيق الاهداف العامة للسياسة المالية للحكومة وخطط وزارة المالية خاصة التي تستهدف تحقيق فائض اولي بالموازنة وخفض العجز الكلي واقصي درجات الرقابة علي تنفيذ برامج الموازنة العامة.

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بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس بالصور.. بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس


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