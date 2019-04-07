"ملحقش يحتفل بسبوع بنته".. 5 معلومات عن شهيد النزهة

07 أبريل 2019 - 12:06 م

استشهد النقيب ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة، اليوم الأحد في حادث إطلاق نار مع مسلحين وأصيب أمينا شرطة آخران، تم نقلهم جميعًا لمستشفى الشرطة بمدينة نصر.

وتخرج النقيب ماجد عبد الرزاق في كلية الشرطة وكان معاونا لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، ومنها نُقل للعمل بالاتحادية، وفي حركة تنقلات مباحث القاهرة منذ 7 أشهر نقل معاونا لمباحث قسم شرطة مباحث النزهة.

تزوج الشهيد منذ عامين تقريبا ولديه طفلة عمرها 8 أيام، تدعى ليلى وكان يستعد لإقامة حفل سبوعها.

وتزوج عبد الرازق من ابنة الشهيد وائل طاحون، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية السابق، الذى استشهد عام 2015 بنيران عناصر إرهابية.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل حادث النزهة اليوم، الذي استهدف دورية أمنية بمنطقة النزهة.

وقالت الداخلية في بيانها: "بتاريخ اليوم الموافق 7 الجاري وأثناء مرور النقيب ماجد أحمد عبد الرازق محمد، من قوة وحدة مباحث قسم شرطة النزهة والقوة المرافقة له لملاحظة الحالة بدائرة القسم، تلاحظ لهم توقف إحدى السيارات سوداء اللون تحمل لوحات معدنية بيضاء اللون مدونه بخط اليد بشارع طه حسين، يستقلها 4 أشخاص مجهولين، وحال توجههم لاستبيان الأمر وفحصهم بادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته".

وأضافت الوزارة: "نتج عن ذلك استشهاد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، وإصابة فردى شرطة من القوة المرافقة له وكذا قائد السيارة التى كانت تستقلها القوة الأمنية بعدة طلقات نارية حيث توفى قائد السيارة متأثراً بإصابته، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج".

واختتمت: "على الفور انتقلت القيادات الأمنية لمحل الحادث، وجار تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود لضبط الجناة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".