بتروجت يواجه «زعيم الثغر» بحثًا عن الهروب من شبح الهبوط

07 أبريل 2019 - 12:00 م

يواجه بتروجت نظيره الاتحاد السكندرى فى الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد على استاد السويس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

وطالب محمد عودة المدير الفنى لبتروجت لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى لضمان الهروب من المراكز المتأخرة التى تهدد الفريق بالهبوط، فيما شدد حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد على لاعبيه غلق صفحة الخسارة من الاهلى من أجل استكمال خطة الصعود للمربع الذهبى بالفوز بالمباريات المقبلة.

ويحتل بتروجت المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، فيما يحتل زعيم الثغر المركز التاسع برصيد 32 نقطة.