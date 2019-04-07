تفوق الخيال.. جبل النور بمكة قبل الغروب

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جبل النور

غروب لشمس

غار حراء

أظهر مقطع فيديو من على قمة جبل النور منظرًا جويًا بديعًا لمكة المكرمة.

ووثق مقطع الفيديو الذي التقطه المصور فيصل الجابري، روعة وبهاء المكان وقت غروب الشمس، بالإضافة إلى توافد الزوار وتزاحمهم لرؤية غار حراء، الذي كان يختلي فيه رسول الله الكريم، قبل نزول الوحي برسالة الإسلام.

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمكث في غار حراء لأجل التحنث والعبادة قبل البعثة، حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي.

يذكر  أن عديد من الزوار من داخل المملكة وخارجها، يأتون للتعرف على الغار الذي هو عبارة عن فجوة في الجبل بابه نحو الشمال وبطول أربع أذرع وبعرض ذراع وثلاث أذرع، لا يتسع إلا لخمسة أشخاص للجلوس فيه. 

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