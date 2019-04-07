  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:35 م
بحث متقدم
إليسا

هفوة لسان لـ"إليسا" عن " خاشقجي".. ماذا حدث

عامر حسين

سر تلويح رئيس لجنة المسابقات بالاستقالة

حسن نافعة: زيارة "السيسى" للصين تجاوزت النواحي الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية

بلاغ يتهم حسن نافعة بالتحريض ضد مصر

هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بـ33 مليون جنيه

حيزان

صاحب أغرب قصة في القضاء السعودي يتعرض للدهس

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "شكلك بقى وحش أوى يا عكش"

العصيان

وفاة نجم "العصيان" عاصم الغرباوي

الرائد ماجد عبدالرازق

"ملحقش يحتفل بسبوع بنته".. 5 معلومات عن شهيد النزهة

ابوتريكة

"أبو تريكة" يدعم الأهلى بعد الهزيمة بكلمات مؤثرة

جبل النور

تفوق الخيال.. جبل النور بمكة قبل الغروب

موعد طرح تذاكر أمم أفريقيا 2019

الرياضة

امم افريقيا
ارشيفية

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«كوكا» يقود هجوم المنتخب أمام النيجر

#

التشكيل المتوقع لـ "الفراعنة" في مواجهة النيجر

#

تعرف على ملاعب الأدوار الإقصائية لأمم أفريقيا 2019

#

موعد ظهور منتخب مصر بالزي الجديد

قرعة

المصريون

امم افريقيا

محمد فضل

كشف محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019،  المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، موعد طرح تذاكر البطولة.

وقال «فضل» فى تصريحات لبرنامج أون سبورت، إن تذاكر البطولة سيتم طرحها عبرالموقع الرسمى فى الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجارى، حيث تمت مراعاة المقابل المادى فى عملية الطرح.

وكشف مدير البطولة عن أنه تم تحديد تذاكر بعض المباريات، على أن يتم الإعلان عن تميمة البطولة نهاية أبريل.

وحول مراسم قرعة البطولة، قال إنها ستبدأ في الرابعة عصرًا، على أن تكون الانطلاقة الرسمية فى الثامنة مساء، بحضور جيانى إنفانتيون رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " كضيف شرف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» صفعة جديدة لرئيس الزمالك
» حريق شقة سكنية فى الهرم
» رسميًا.. "كاف" يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2019
» ابنتي رأت أمي المتوفاة تقول إنها ستموت
» أشعة على قدم سعد سمير لتحديد حجم إصابته
» «كاف» يوافق على طلب الأهلي بشأن موقعة صن داونز
» شاهد.. "بتر قدمه وذراعه" قصة مبكية لطبيب دهسه قطار
» الداخلية تكشف تفاصيل حادث النزهة
» عودة بعثة الأهلى من جنوب أفريقيا
» السعودية تكشف مصير مواطن فقد في بحيرة فيكتوريا
» جثة داخل حمام مستشفى بالجزائر تثير الرعب

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات