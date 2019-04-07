موعد طرح تذاكر أمم أفريقيا 2019

07 أبريل 2019 - 11:45 ص

كشف محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، موعد طرح تذاكر البطولة.

وقال «فضل» فى تصريحات لبرنامج أون سبورت، إن تذاكر البطولة سيتم طرحها عبرالموقع الرسمى فى الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجارى، حيث تمت مراعاة المقابل المادى فى عملية الطرح.

وكشف مدير البطولة عن أنه تم تحديد تذاكر بعض المباريات، على أن يتم الإعلان عن تميمة البطولة نهاية أبريل.

وحول مراسم قرعة البطولة، قال إنها ستبدأ في الرابعة عصرًا، على أن تكون الانطلاقة الرسمية فى الثامنة مساء، بحضور جيانى إنفانتيون رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " كضيف شرف.



