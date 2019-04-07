  • الأحد 07 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:36 م
بحث متقدم
إليسا

هفوة لسان لـ"إليسا" عن " خاشقجي".. ماذا حدث

عامر حسين

سر تلويح رئيس لجنة المسابقات بالاستقالة

حسن نافعة: زيارة "السيسى" للصين تجاوزت النواحي الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية

بلاغ يتهم حسن نافعة بالتحريض ضد مصر

هيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة تنعش الخزانة العامة بـ33 مليون جنيه

حيزان

صاحب أغرب قصة في القضاء السعودي يتعرض للدهس

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "شكلك بقى وحش أوى يا عكش"

العصيان

وفاة نجم "العصيان" عاصم الغرباوي

الرائد ماجد عبدالرازق

"ملحقش يحتفل بسبوع بنته".. 5 معلومات عن شهيد النزهة

ابوتريكة

"أبو تريكة" يدعم الأهلى بعد الهزيمة بكلمات مؤثرة

جبل النور

تفوق الخيال.. جبل النور بمكة قبل الغروب

"أبو تريكة" يدعم الأهلى بعد الهزيمة بكلمات مؤثرة

الرياضة

ابوتريكة
ابوتريكة

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

موسى: اللي حصل دا مصيبة وفضيحة كبرى

#

بعد إمام الهرم.. وفاة آخر داخل محراب الصلاة بالإسماعيلية

#

«ساويرس» ينعى مفكرًا إسلاميًا بكلمات مؤثرة

#

مفاجأة في وفاة نجل عم "أبو تريكة": لهذه الأسباب توفي داخل قسم الهرم

دعم اللاعب محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق القلعة الحمراء بعبارات مؤثرة، عبر حسابه على إنستجرام حيث قام بارتداء قميص الأهلي.

الأهلي تلقى هزيمة ثقيلة أمس السبت بالخسارة بخماسية نظيفة أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب الدور ربع النهائي من دورى أبطال أفريقيا.

أبو تريكة حرص على دعم الأهلي عقب المباراة عبر حسابه على فيس بوك قائلاً: "أشتاق إلى النادي الأهلي كل يوم ولكن اليوم أشد اشتياقًا إليه.. نحن نحب ونعشق النادى لأنه فى مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة، النادى الأهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم.. نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الأهلي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» صفعة جديدة لرئيس الزمالك
» حريق شقة سكنية فى الهرم
» رسميًا.. "كاف" يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا 2019
» ابنتي رأت أمي المتوفاة تقول إنها ستموت
» أشعة على قدم سعد سمير لتحديد حجم إصابته
» «كاف» يوافق على طلب الأهلي بشأن موقعة صن داونز
» شاهد.. "بتر قدمه وذراعه" قصة مبكية لطبيب دهسه قطار
» الداخلية تكشف تفاصيل حادث النزهة
» عودة بعثة الأهلى من جنوب أفريقيا
» السعودية تكشف مصير مواطن فقد في بحيرة فيكتوريا
» جثة داخل حمام مستشفى بالجزائر تثير الرعب

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات