"أبو تريكة" يدعم الأهلى بعد الهزيمة بكلمات مؤثرة

07 أبريل 2019 - 11:42 ص

دعم اللاعب محمد أبوتريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق القلعة الحمراء بعبارات مؤثرة، عبر حسابه على إنستجرام حيث قام بارتداء قميص الأهلي.





الأهلي تلقى هزيمة ثقيلة أمس السبت بالخسارة بخماسية نظيفة أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب الدور ربع النهائي من دورى أبطال أفريقيا.





أبو تريكة حرص على دعم الأهلي عقب المباراة عبر حسابه على فيس بوك قائلاً: "أشتاق إلى النادي الأهلي كل يوم ولكن اليوم أشد اشتياقًا إليه.. نحن نحب ونعشق النادى لأنه فى مثل هذه المواقف الصعبة يستطيع النهوض منها بكل بساطة وأكثر قوة، النادى الأهلي مدرسة نتعلم منها كل يوم.. نحن نحزن من أجل الأهلي وليس من الأهلي".



