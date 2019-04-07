موسى: اللي حصل دا مصيبة وفضيحة كبرى

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هاجم الإعلامي أحمد موسى، لاعبي الأهلي، بعد الهزيمة بخماسية أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "افتقار النادي الأهلي لروح الفانلة الحمراء مصيبة كبيرة، جماهير النادي الأهلي غاضبة بسبب أداء الأهلي السيئ".

وأضاف: "تشكيل الأهلي كان سيئا للغاية واللاعبون لم يكونوا في مستواهم، والمباراة كانت فضيحة لنا ويوم صعب على النادي الأهلي". وتابع: "لابد من محاسبة مجلس إدارة النادي الأهلي على الملايين التي دفعت في لاعبين لا يستحقون ارتداء تي شيرت النادي الأهلي".

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