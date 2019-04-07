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ختام فعاليات التدريب البحرى المصرى الفرنسى "كليوباتر – جابيان 2019"

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التدريب
جانب من التدريب

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ختام فعاليات التدريب البحرى المصرى الفرنسى العابر

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إختتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى الفرنسى المشترك "كليوباترا - جابيان 2019" والذى تم تنفيذه خلال الأيام الماضية بالمياه الإقليمية الفرنسية.

وقد شهد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية يرافقه الفريق كريستوف برازوك قائد القوات البحرية الفرنسية المرحلة الختامية للتدريب حيث إستمع الجانبان إلى عرض تقديمى عن الأنشطة والفاعليات التى تم تنفيذها فى المراحل الأولى وقامت عناصر من الصاعقة البحرية المصرية وعناصر من القوات الخاصة الفرنسية بتنفيذ عملية إقتحام سفينة مشتبه بها عن طريق الإنزال العمودى بإستخدام الطائرة الهليكوبتر وبالإشتراك مع اللنشات السريعة كما نفذت القوات الخاصة عملية إبرار بحرى مشترك على ساحل معادى بمشاركة قوات إزالة الألغام المصرية والفرنسية لتطهير الساحل وفتح الثغرات لقوات الإبرار.

ونقل الفريق أحمد خالد تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركه فى التدريب ، مؤكداً على عمق العلاقات التى تربط بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

من جانبه أكد قائد القوات البحرية الفرنسية على أهمية التدريب فى نقل وتبادل الخبرات مشيراً إلى إستمرار التعاون بين البحريتين المصرية والفرنسية بما يعزز جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وكانت المراحل الأولى للتدريب قد إشتملت على عقد العديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية كما تم التدريب على أعمال الإستطلاع البحرى وإعتراض الأهداف المعادية، ومكافحة التهديدات غير النمطية كذلك تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار ، كما تم التدريب على تبادل وسائط الإبرار بين حاملتى المروحيات المصرية والفرنسية، كذلك تبادل الطائرات على أسطح القطع البحرية المصرية والفرنسية.

ونفذت عناصر الدفاع الجوى المحملة على حاملة المروحيات ميسترال تمرين رماية صاروخية بالذخيرة الحية على هدف جوى أظهر مدى الدقة والقدرة العالية على إصابة الأهداف المعادية، كما شارك عدد من طلبة الكلية البحرية فى أنشطة التدريب المختلفة بما يساهم فى صقل المهارات وتخريج ضابط بحرى مسلح بأحدث تقنيات العلم والمعرفة.

يأتى التدريب المشترك ( كليوباترا - جابيان 2019 ) فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم آفاق التعاون العسكرى وتعزيز الكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية والفرنسية.


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