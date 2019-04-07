الأمن يكشف المتهمين بقتل معاون مباحث النزهة

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قتل معاون مباحث قسم شرطة النزهة

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نجحت الأجهزة الأمنية فى القاهرة بتحديد هوية المتهمين بقتل معاون مباحث قسم شرطة النزهة، النقيب ماجد عبدالرازق، وإصابة ضابط وأميني شرطة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى.

كانت قوة أمنية أثناء تفقدها للحالة الأمنية في شارع طه حسين بدائرة قسم النزهة، اشتبهوا فى سيارة ملاكى وبعد الاقتراب منها لفحص مستقليها فوجئوا بإطلاق الرصاص عليهم فبادلتهم القوة الأمنية إطلاق النار، إلا أن السيارة لاذت بالفرار.

وكشفت التحريات عن أنه أثناء مرور ضابط مباحث النزهة الساعة 4 فجر اليوم، وحال اشتباهه فى إحدى السيارات الهيونداى بها أربعة أشخاص، وعند اقترابه من السيارة لفحص المتواجدين بها؛ نزل شخصان من السيارة بالأسلحة الآلية، وأطلقا النيران الكثيفة على الضابط والقوة المرافقة؛ ما نتج عنه استشهاد النقيب ماجد عبدالرازق، معاون مباحث النزهة، وسائق السيارة، وإصابة فردين من الشرطة على الفور تم تشكيل فريق بحث للتحري ومن خلال فحص كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان.


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