زوجة إمبراطور نيسان تهدد: رسالة مسجلة ستنشر قريبا

07 أبريل 2019 - 11:16 ص

في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، كشفت كارول غصن زوجة رئيس شركة "نيسان موتور" المقال كارولس غصن، عن أن زوجها الذي أوقف مجددا هذا الأسبوع في اليابان سجل رسالة من أجل أن يحدد المسؤولين عما يجري له"، وأن هذه الرسالة ستنشر قريبا".

وكان ممثلو الادعاء في طوكيو قد طلبوا من القضاة استجواب كارول غصن فيما يتعلق بالأموال التي قيل إن زوجها اختلسها، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).

وأضافت (إن.إتش.كيه) أن ممثلي الادعاء يشتبهون بأن غصن اختلس جزءا من هذه الأموال من خلال شركة تعمل فيها زوجته "كارول غصن" مسؤولة تنفيذية لشراء يخت وقارب.

وطلب ممثلو الادعاء منها أن يلتقوا بها لاستجوابها بشكل طوعي كشاهدة بدون قسم ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض ، ما دفعهم لأن يطلبوا من القضاة استجوابها بالإنابة عنهم قبل بدء أول جلسة.

وأوضحت "إن.إتش.كيه" إن مثل هذا الطلب يعطي القضاة سلطة الاستجواب بشكل إجباري لأي شاهد يرفض الإدلاء بشهادته.

يذكر أن ممثلي الادعاء كانوا قد ألقوا القبض من جديد على غصن يوم الخميس الماضي للاشتباه بمحاولة الإثراء على حساب "نيسان" .