إنبي يبحث عبور كمين "الداخلية"

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يستضيف فريق الداخلية نظيره إنبى فى الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام.  

ويأمل علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية لحصد النقاط الثلاث لإنهاء نغمة التعادلات التى تسيطر على فريقه منذ فترة طويلة، فيما يتسلح على ماهر المدير الفنى لإنبى بعودة الفريق البترولى للانتصارات بعد الفوز على الانتاج لمواصلة خطة الهروب من شبح الهبوط.

ويحتل الداخلية المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، فيما يحتل إنبى المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.


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