مدير قرية الأسد: "مش هضحي بكلاب غالية عشان شوية أكل"

07 أبريل 2019 - 10:49 ص

علق بيشوي عزت، مدير قرية الأسد، على انتشار فيديو يظهر تجويع الكلاب في القرية، قائلاً: "نواجه هذا النوع من المشاكل من المنافسين للقرية، ومن قام بتصوير هذا الفيديو ليس لديه علم بتربية الحيوانات، الأكل مش المفروض يكون موجود أمام الكلاب 24 ساعة".



وأضاف "عزت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان العاصمي، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، ، أنه من الطبيعي أن تتواجد الكلاب في الأقفاص، لافتَا إلى أن القريبة بها بعض أنوع الكلاب المرتفعة الثمن، وتعمل القرية على الحفاظ على هذه الأنواع.

ولفت إلى أن الدخول للقرية مجاني، ويتم توفير أكل الكلاب من خلال التعاقد مع بعض المطاعم ، معقبًا: "مش هضحي بكلاب ثمنها غالية جدًا، عشان شوية أكل" .

