» عودة بعثة الأهلى من جنوب أفريقيا

07 أبريل 2019 - 10:39 ص

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، منذ قليل، إلى مطار القاهرة قادمًا من جنوب أفريقيا عقب السقوط أمام صن داونز، بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتعرض الأهلى لهزيمة قاسية من صن داونز عصر أمس، السبت، بخماسية نظيفة فى ذهاب دور الثمانية لدورى أطبال أفريقيا.

ويبدأ الأهلى صباح الإثنين الاستعداد لمباراة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل فى الدورى ثم يلعب مع صن داونز السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.