» التشكيل المتوقع للزمالك أمام حسنية أغادير المغربي

07 أبريل 2019 - 10:25 ص

استقر السويسري كريستان جروس، على تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة حسنية أغادير المغربى، على ملعب أدرار في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يلعب جروس مباراة حسنية أغادير بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز "زيزو" وإبراهيم حسن وأوباما وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

ويفقد الزمالك في مواجهة الليلة العديد من العناصر المؤثرة وعلى رأسها الدولي التونسي فرجاني ساسي لإيقافه كما يغيب أيضًا حميد أحداد للإيقاف وكهربا لأسباب فنية وكل من حازم إمام ومصطفى فتحي للإصابة.